На границе с Крымом задержали украинца, которого 9 лет разыскивает Интерпол
Сотрудники Погранслужбы в пункте пропуска «Джанкой» вычислили гражданина Украины, которого Интерпол разыскивает уже 9 лет. Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления на территории Евросоюза.
В ходе проверки документов у 39-летнего уроженца Закарпатской области, который пытался проехать в Ялту, установлено, что его личностью заинтересованы представители Международной организации уголовной полиции.
Оказалось, что он является фигурантом уголовного дела, связанного с вымогательством денежных средств на территории Республики Чехия.
- После составления соответствующих документов мужчина установленным порядком передан в руки крымских правоохранителей, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.
Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее решение о выдаче иностранного гражданина инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU