2019-06-19T11:16:44+03:00
Происшествия

На границе с Крымом задержали украинца, которого 9 лет разыскивает Интерпол

Он совершил уголовное преступление на территории Евросоюза
Александра КОРШУНОВА
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Он пытался проехать в ЯлтуОн пытался проехать в ЯлтуФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники Погранслужбы в пункте пропуска «Джанкой» вычислили гражданина Украины, которого Интерпол разыскивает уже 9 лет. Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления на территории Евросоюза.

В ходе проверки документов у 39-летнего уроженца Закарпатской области, который пытался проехать в Ялту, установлено, что его личностью заинтересованы представители Международной организации уголовной полиции.

Оказалось, что он является фигурантом уголовного дела, связанного с вымогательством денежных средств на территории Республики Чехия.

- После составления соответствующих документов мужчина установленным порядком передан в руки крымских правоохранителей, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее решение о выдаче иностранного гражданина инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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