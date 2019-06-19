В Крыму за 25 миллиардов рублей проведут реконструкцию Межгорного водохранилища

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-19T13:04:38+03:00

Оно рассчитано на 50 миллионов кубометров Фото: Надежда ДАЦЮК

Он позволит бесперебойно обеспечить водой несколько крупных городов

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На реконструкцию Межгорного водохранилища из федерального бюджета выделили 25 миллиардов рублей. Это позволит бесперебойно обеспечивать водой Симферополь, северную часть Севастополя, Саки и Евпаторию.

Как рассказал гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, работы планируется завершить до 2024 года.

Это водохранилище рассчитано на 50 миллионов кубометров. Но из-за того, что его строили некачественно и быстро, то у него огромная фильтрация.

По проекту оно заполнялось по Северо-Крымскому каналу.

- Оно очень мелкое, поэтому была большая площадь испарения. Но в том проекте, который мы предложили, предполагается реконструкция основания водохранилища, углубления, гидроизоляции, - добавил Баженов.

Кроме того, планируется заменить трубу, которая связывает его с Симферополем.

СПРАВКА «КП»

Межгорное водохранилище - самый крупный из наливных искусственных водоемов Крыма. Она находится недалеко от Симферополя, Таксабинской балке, возле села Скворцово. Строительство Межгорного водохранилища продолжалось почти десять лет с 1981 по 1991 год.

ИСТОЧНИК KP.RU