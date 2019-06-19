2019-06-19T13:57:33+03:00
Общество

В санатории «Мисхор» наградили лучших работников санаторно–курортной отрасли ЮБК

Они получили поздравления, грамоты и благодарности
Надежда ДАЦЮК
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Фото: «Курорты Крыма»Фото: «Курорты Крыма»
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В преддверии Дня медработника в Крыму наградили лучших работников сферы санаторно-курортного отдыха на ЮБК. Мероприятие прошло в санатории «Мисхор» 16 июня.

Участвовали представители трудовых коллективов сети санаториев «Курорты Крыма»: «Дюльбер», «Мисхор», «Ай-Петри», «Морской Прибой». Поздравления, грамоты и благодарности получили работники пищеблока, горничные, педагоги, парковые работники, хозяйственники, шоферы и медработники.

Крымские исполнители украсили праздник. Фото: «Курорты Крыма»

Крымские исполнители украсили праздник. Фото: «Курорты Крыма»

Ведущая праздника, руководитель службы досуга здравницы, Оксана Стрекаловских и творческие коллективы Крыма подарили участникам торжества хорошее настроение. На сцене спели исполнители Анатолий Петренко, Леонид Барабанюк, Виктория Ткаченко, Оксана Рыльская, Леонтий и Владимир Ковальчуки, семья Михайлевых. Яркие танцевальные номера и композиции показали солистки Кореизского коллектива «Нартаки».

В концерте также поучаствовали военнослужащие войсковой части 6919 Федеральной службы войск Национальной гвардии России, присоединились и отдыхающие – Олеся Новожилова из Тюмени и Наталья Валикова из города Стерлитамак (Республика Башкортостан).

На празднике веселились и взрослые, и дети. Фото: «Курорты Крыма»

На празднике веселились и взрослые, и дети. Фото: «Курорты Крыма»

Праздничные мероприятия проходили все воскресенье. Так, в парковой зоне санатория «Мисхор» работали анимационные и творческие мастерские, проводились мастер–классы, деревянные игры, стрельбища. Дети тоже не скучали: для них подготовили настольные и интеллектуальные игры, веселые забавы. Интересно и весело было всем! Ведущие проводили конкурсы и викторины и лотереи. Людей, которые дарят людям отдых и здоровье, также поздравили с профессиональным праздником директор по эксплуатации сети санаториев «Курорты Крыма» Александр Чесноков, директор по связям с общественностью Антон Вертунцов и руководитель службы досуга санатория «Мисхор» Оксана Стрекаловских.

Лучшим сотрудникам после фуршета вручили благодарности, а затем прошла лотерея с хорошими подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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