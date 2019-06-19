Группа «Ленинград» приедет в Крым с прощальным концертом
На фестиваль #ZBFest в Крыму с прощальным концертом приедет группировка «Ленинград». Он пройдет 3 августа в Балаклаве.
Группа «Ленинград» является одной из самых ярких на российской сцене. Она выпустила 20 альбомов за все 20 лет существования.
Ярким и, безусловно, эпатажным участником является Сергей Шнуров.
- Группа исполняет музыку, основанную на разных стилях - это и русский шансон в чистом виде, и чистый ска, а также ска-панк, в аранжировках песен встречаются элементы рока и фолка, - рассказали организаторы фестиваля.
Помимо этого, жители могут познакомится с творчеством Дианы Арбениной, МОТа и Даны Соколовой.
СПРАВКА "КП"
Фестиваль #ZBFest - музыкальный фестиваль, который уже четвертый год проводится на виноградниках "Золотой балки". В прошлом году его посетили такие артисты, как Вадим Самойлов, Егор Крид и Log-Dog.
ИСТОЧНИК KP.RU