Группа «Ленинград» приедет в Крым с прощальным концертом

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-19T15:13:08+03:00

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На фестиваль #ZBFest в Крыму с прощальным концертом приедет группировка «Ленинград». Он пройдет 3 августа в Балаклаве.

Группа «Ленинград» является одной из самых ярких на российской сцене. Она выпустила 20 альбомов за все 20 лет существования.

Ярким и, безусловно, эпатажным участником является Сергей Шнуров.

- Группа исполняет музыку, основанную на разных стилях - это и русский шансон в чистом виде, и чистый ска, а также ска-панк, в аранжировках песен встречаются элементы рока и фолка, - рассказали организаторы фестиваля.

Помимо этого, жители могут познакомится с творчеством Дианы Арбениной, МОТа и Даны Соколовой.

СПРАВКА "КП"

Фестиваль #ZBFest - музыкальный фестиваль, который уже четвертый год проводится на виноградниках "Золотой балки". В прошлом году его посетили такие артисты, как Вадим Самойлов, Егор Крид и Log-Dog.

ИСТОЧНИК KP.RU