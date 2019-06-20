2019-06-20T06:55:32+03:00
Общество

Переменная облачность, без осадков и +32 градуса тепла: Прогноз погоды в Крыму на 20 июня

Возможно усиление ветра до 17 метров в секунду
Александра КОРШУНОВА
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В восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасностьВ восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасностьФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе 20 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. А днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 30…32º градусов.

В Севастополе 20 июня также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градусов, днем 30…32 градусов.

На Южном берегу Крыма также без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 23…25 градусов, днем 29…31 градусов.

В Керчи сегодня небольшая облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с Температура воздуха ночью 21…23°, днем 30…32°.

Напомним, на полуострове сохранится штормовое предупреждение.

А в восточных районах Крыма - чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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