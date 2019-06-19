Из-за клопа-кружевницы в Симферополе ввели карантин

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-19T17:41:19+03:00

Они обитают на тополе, груше и дубе

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В Симферополе выявили клопа-кружевницу. Из-за этого в крымской столице ввели карантин на площади почти 9 гектаров.

Для того, чтобы ликвидировать очаг заражения, нужно проводить карантинные мероприятия:

- систематически обследовать земельные угодья на выявление очагов заражения карантинным объектом;

- проводить обработку растений-хозяев разрешенными к применению инсектицидами;

В период действия карантина вывозить продукцию можно при условии, если на нее есть сертификат, удостоверяющий соответствие требованиям правил и норм.

Если надлежащие требования не будут исполняться, то гражданам грозит наложение штрафа.

ВАЖНО

При обнаружении карантинных объектов необходимо информировать Службу по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым: г. Симферополь, переулок Тихий, 6, тел: (3652) 54-57-56).

СПРАВКА «КП»

Клоп-кружевница - представитель семейства полужесткокрылых. Растительноядные насекомые, живущие на листьях деревьев, кустарников или трав, а также на мхах. Часто они создают большие колонии. У большинства кружевниц узкая пищевая специализация (тополь, груша, дуб, платаны).

ИСТОЧНИК KP.RU