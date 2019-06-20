2019-06-20T09:43:55+03:00
Общество

Жители Симферополя попросили у администрации установить на набережной статую цапли

Она живет там уже несколько лет
Александра КОРШУНОВА
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Горожане ласково прозвали ее СимаГорожане ласково прозвали ее СимаФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе местные жители обратились к администрации с просьбой установить на набережной реки Салгир статую цапли.

Горожане ласково прозвали ее Сима. По их мнению, она является яркой и необычной достопримечательностью крымской столицы.

- Она живет у нас много лет, про нее знают все. Скоро в Симферополе будет новая и красивая набережная. Может быть, вы рассмотрите вопрос создания и установки статуи этой цапли? – уточнили жители.

Ведь в столице есть кот из Йошкар-Олы, Чижик-Пыжик из Санкт-Петербурга.

- Наша цапля Сима достойна того, чтобы увековечить ее и сделать настоящим подарком горожанам в честь окончания реконструкции набережной Салгира, - резюмировали горожане.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

- Красиво бы смотрелся памятник, изящно!Я за! – написала Диана.

- Поддерживаю, каждая необычная скульптура придает городу индивидуальность, запоминается именно то, чего нет у других. Наша цапля действительно достойна что бы ей установили памятник, причем не из гипса или бетона, а именно из бронзы, чтобы навека, - выказал свое мнение Александр.

- Скульптура цапли украсила бы новую набережную, поддерживаю такое решение, - рассказал Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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