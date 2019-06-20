Экипажи Су-24М с Су-30 СМ проводят боевые учения в Крыму

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-20T10:10:10+03:00

В рамках учений они выполнили дозаправку в воздухе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К мероприятию привлекли больше 30 единиц техники

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В Крыму морская авиация Черноморского флота проводит учения с выполнением боевых упражнений.

На полигонах отрабатывают навыки экипажи многоцелевых истребителей и фронтовых бомбардировщиков из состава отдельного морского штурмового авиационного полка.

В ходе первого этапа они выводили силы из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы.

- Также пилоты Су-24М и Су-30СМ выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным и морским целям, а самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации осуществили учебные мероприятия по перевозке и десантированию грузов, - рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

Также в рамках учения экипажи Су-24М и Су-30СМ выполнили дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М.

В учениях принимают участие экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолетов Ан-26, противолодочных самолётов-амфибий Бе-12, вертолётов Ми-8 и Ка-27, всего более 30 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU