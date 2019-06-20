В Симферополе гадалка обманула 11 человек на 800 тысяч рублей
Прокуратура Киевского района Симферополя направила в суд обвинительное заключение в отношении гадалки, которая обманула 11 человек на сумму больше 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Женщина обвиняется по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Дело направили для рассмотрения в Киевский районный суд Симферополя.
Как отмечает следствие, женщина представлялась ясновидящей и брала деньги за свои услуги. Так, 11 человек отдали ей больше 800 тысяч рублей.
В прокуратуре отметили, что пострадавшим от действий гадалки уже возместили ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU