2019-06-20T13:03:07+03:00
Общество

В Симферополе гадалка обманула 11 человек на 800 тысяч рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело
Надежда ДАЦЮК
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Фото: ekskyl.ruФото: ekskyl.ru
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Прокуратура Киевского района Симферополя направила в суд обвинительное заключение в отношении гадалки, которая обманула 11 человек на сумму больше 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Женщина обвиняется по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Дело направили для рассмотрения в Киевский районный суд Симферополя.

Как отмечает следствие, женщина представлялась ясновидящей и брала деньги за свои услуги. Так, 11 человек отдали ей больше 800 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что пострадавшим от действий гадалки уже возместили ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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