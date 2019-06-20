Крымчанина сбил электропоезд Джанкой-Керчь

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-20T14:54:56+03:00

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В районе поселка Багерово электропоезд Джанкой-Керчь сбил молодого человека, который переходил железнодорожные пути.

- Машинист электропоезда не успел отреагировать на внезапно появившегося парня и быстро остановить 300-тонный состав, – говорится в сообщении пресс-службы Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Мужчина сломал обе ноги, его доставили в центральную районную больницу. Он получил травмы между поселком Багерово и Октябрьское в районе 79-го километра.

Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, процессуальное решение будет принято после того, как пройдет полная проверка всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU