2019-06-20T14:54:56+03:00
Происшествия

Крымчанина сбил электропоезд Джанкой-Керчь

Он сломал обе ноги
Надежда ДАЦЮК
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ЛУ МВД России на транспортеЛУ МВД России на транспорте
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В районе поселка Багерово электропоезд Джанкой-Керчь сбил молодого человека, который переходил железнодорожные пути.

- Машинист электропоезда не успел отреагировать на внезапно появившегося парня и быстро остановить 300-тонный состав, – говорится в сообщении пресс-службы Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Мужчина сломал обе ноги, его доставили в центральную районную больницу. Он получил травмы между поселком Багерово и Октябрьское в районе 79-го километра.

Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, процессуальное решение будет принято после того, как пройдет полная проверка всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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