В Госкомветеринарии назвали возможную причину смерти крокодилов, чьи головы нашли в Симферополе

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-21T09:33:10+03:00

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Напомним, 19 июня 2019 года в центре Симферополя на улице Воровского нашли голову крокодила. Позднее на место прибыли представители Госкомветеринарии, а также сотрудники прокуратуры и полиции.Ими в процессе осмотра места проишествия была обнаружена еще одна голова рептилии.

Позднее в Госкомветеринарии Крыма предположили, что это были контрабандные нильские крокодилы, завезти которых могли ради открытия фермы. А после того, как заказчики отказались от рептилий, их могли убить. Однако это лишь версия, а истину предстоит установить МВД.

- Мы передали все материалы полиции, сотрудники которой прибыли на место происшествия вместе с нашими. Это было жестокое обращение с животными, поэтому в дальнейшем уже МВД установит, откуда эти крокодилы и кто их убил, - сообщили "Комсомолке" в пресс - службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU