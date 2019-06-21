Украинцы приезжают учиться в крымских вузах
Украинские студенты из ЛНР, ДНР и других регионов едут учиться в крымских вузах. Об этом сообщил проректор по академической и административной политике Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ) Владимир Курьянов, передает «Крымская газета».
Также проректор КФУ отметил, что студенты из Крыма больше не переводятся в украинские образовательные учреждения, как это было в 2014 и 2015 годах.
По его словам, в этом году из крымских школ выпустилось около десяти тысяч учащихся, и в последующие годы количество выпускников вырастет.
Владимир Курьянов отметил, что существенных изменений в правилах приема в высшие учебные заведения в этом году нет.
- Немного изменился перечень подаваемых документов. Теперь поступающий может не прилагать свои фото, а принести их тогда, когда закончится вступительная кампания и абитуриент определится с выбором вуза, - сообщил проректор.
ИСТОЧНИК KP.RU