2019-06-21T17:20:18+03:00
Общество

Украинцы приезжают учиться в крымских вузах

При этом студенты из полуострова больше не переводятся в вузы незалежной
Надежда ДАЦЮК
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Существенных изменений в правилах приема в высшие учебные заведения в этом году нетСущественных изменений в правилах приема в высшие учебные заведения в этом году нетФото: Архив "КП"
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Украинские студенты из ЛНР, ДНР и других регионов едут учиться в крымских вузах. Об этом сообщил проректор по академической и административной политике Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ) Владимир Курьянов, передает «Крымская газета».

Также проректор КФУ отметил, что студенты из Крыма больше не переводятся в украинские образовательные учреждения, как это было в 2014 и 2015 годах.

По его словам, в этом году из крымских школ выпустилось около десяти тысяч учащихся, и в последующие годы количество выпускников вырастет.

Владимир Курьянов отметил, что существенных изменений в правилах приема в высшие учебные заведения в этом году нет.

- Немного изменился перечень подаваемых документов. Теперь поступающий может не прилагать свои фото, а принести их тогда, когда закончится вступительная кампания и абитуриент определится с выбором вуза, - сообщил проректор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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