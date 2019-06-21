ФСБ накрыла в Севастополе фирму, которая делала липовые документы для мигрантов

СЕГОДНЯ 18:09 2019-06-21T18:13:10+03:00

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В Севастополе сотрудники ФСБ наведались "в гости" к частной фирме, которая организовывала незаконное пребывание иностранцев в России.

- Установлено, что директор и сотрудник фирмы за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам, не владеющим русским языком, в фиктивной сдаче комплексных экзаменов по языку, истории и законодательству России для получения разрешительных документов на проживание и работу в стране, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фирма работала в Севастополе уже довольно давно, в основном, обслуживали мигрантов, которые приезжали в город-герой подработать на стройках.

В отношении фирмы возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

- В ходе обследований помещений и обысков, проведенных в офисах учреждения, а также по местам проживания его сотрудников, изъята оргтехника, документация и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, - заключили в пресс-службе УФСБ по РК и г. Севастополю

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/715996" frameborder="0"></iframe> В Севастополе ФСБ провела обыск на фирме, которая делала фальшивые документы для мигрантов.Оперативное видео УФСБ по РК и г. Севастополю

ИСТОЧНИК KP.RU