В Николаевке около базы отдыха тушили пожар

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-23T11:03:47+03:00

Горела сухая растительность на площади в 400 "квадратов"

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В поселке Николаевка Симферопольского района спасатели потушили пожар, возникший на территории базы отдыха "Морская волна".

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, сообщение о том, что горит трава около базы отдыха поступило в 17.08 22 июня.

- Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Он был ликвидирован в 17.45. Удалось избежать увеличения площади пожара и не допустить его распространения на ближайшие здания, - уточнили в МЧС.

В результате пожара не была нарушена работа социально значимых объектов.

Чтобы потушить пожар, привлекались 27 человек личного состава от МЧС России и пять единиц техники. Эксперты выясняют причины возникновения возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU