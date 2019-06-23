В Николаевке около базы отдыха тушили пожар
В поселке Николаевка Симферопольского района спасатели потушили пожар, возникший на территории базы отдыха "Морская волна".
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, сообщение о том, что горит трава около базы отдыха поступило в 17.08 22 июня.
- Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Он был ликвидирован в 17.45. Удалось избежать увеличения площади пожара и не допустить его распространения на ближайшие здания, - уточнили в МЧС.
В результате пожара не была нарушена работа социально значимых объектов.
Чтобы потушить пожар, привлекались 27 человек личного состава от МЧС России и пять единиц техники. Эксперты выясняют причины возникновения возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU