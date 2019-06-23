2019-06-23T15:16:26+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре сняли ограничение на купание в Севастополе и Алуште

Новые исследования проб воды говорят об удовлетворительном состоянии пляжей
Надежда ДАЦЮК
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С 14 по 21 июня проверялись микробиологические показатели 347 пробС 14 по 21 июня проверялись микробиологические показатели 347 пробФото: "КП" Архив
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На пляжах Алушты и Севастополя сняты временные ограничения на купания. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Крым.

Купание, напомним, было ограничено с 17 июня на ряде пляжей Севастополя и четырех в Алуште после того, как специалисты изучили пробы воды на этих территориях. Они не соответствовали требованиям безопасности.

В Роспотребнадзоре отметили, что в лабораториях ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" исследовали 2264 проб морской воды (2162 – РК, 102 – Севастополь) на санитарно-микробиологические показатели, из них 30 проб (1,3% от общего количества) не отвечали требованиям санитарных норм (в Алуште и Севастополе).

Однако после были проведены повторные исследования.

- Пробы свидетельствуют об удовлетворительном качестве морской воды в зонах водопользования. Временные ограничения купания, которые были введены на период до получения удовлетворительных результатов исследований морской воды, снимаются по мере поступления соответствующих результатов исследований, – сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Также в ведомстве отметили, что с 14 по 21 июня проверялись микробиологические показатели 347 проб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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