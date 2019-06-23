2019-06-23T15:26:33+03:00
Происшествия

На пожаре в Симферополе эвакуировали десять человек

Горела квартира в многоэтажке на улице Авиационная
Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе 23 июня утром горел многоэтажный жилой дом на улице Автомобилистов. В результате спасатели эвакуировали десять человек, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС РФ.

Как только спасатели получили сигнал о том, что требуется помощь, к месту происшествия были направлены два отделения пожарно-спасательной части отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, автолестница, а также службы экстренного реагирования.

По прибытии на место выяснилось, что источник огня находился в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Пожар сопровождался сильным задымлением.

- В результате слаженных и оперативных действий крымских спасателей 10 жильцов были эвакуированы из соседних квартир. Личный состав полностью ликвидировали чрезвычайное происшествие в 10.36 час, - уточнили в пресс-службе.

Также в МЧС добавили, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причину возгорания установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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