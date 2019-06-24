Погода в Крыму на 24 июня: до +33 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-24T07:21:31+03:00

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В Крыму 24 июня будет облачно, местами пройдет дождь. Воздух прогреется до +33 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня будет кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров покажут до +31 градуса. Днем будет дуть ветер до 15 метров в секунду.

В Севастополе в понедельник небо также будет скрыто за тучами, возможен дождь с грозой. Днем до +30 градусов, будет дуть западный ветер до 10 метров в секунду.

На ЮБК 24 июня переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров покажут до +32 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.

В Керчи сегодня будет облачно. Пройдет дождь. Будет дуть южный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU