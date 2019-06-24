2019-06-24T09:28:15+03:00
Общество

Грозы, дожди и град: В Крыму на 24 июня объявили штормовое предупреждение

Также ожидается сильный ветер до 25 метров в секунду
Александра КОРШУНОВА
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Непогода обрушится на полуостров в ближайшие часыНепогода обрушится на полуостров в ближайшие часыФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму на понедельник, 24 июня, объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в ближайшие 2-3 часа и до конца дня местами ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквал до 20-25 метров в секунду.

Правила безопасности при непогоде:

- при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

- если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;

- в случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

- закрепите слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы;

на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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