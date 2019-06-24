Не справился с управлением и врезался в дерево: В Крыму произошло ДТП

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-24T13:04:31+03:00

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Ночью 24 июня на участке закругления автомобильной дороги «Грушевка-Судак» за поселком Дачное произошла авария. Для помощи водителю выехали спасатели.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК после того, как сотрудники прибыли на место ДТП, оказалось, что водитель «ВАЗ» не справился с управлением.

Из-за этого он съехал в кювет и врезался в дерево.

- Отключив систему зажигания транспортного средства, используя гидравлический аварийно-спасательные инструмент, спасатели срезали одну из боковых стоек кузова, разблокировали дверь и эвакуировали пострадавшего из салона автомобиля, - добавили в пресс-службе МЧС РК.

Также спасатели наложили 52-летнему мужчине, жителю Судака, воротник Шанца на шейный отдел позвонка.

И при помощи жестких носилок перенесли его в машине «скорой помощи».

Спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения.

ИСТОЧНИК KP.RU