На стадионе «Авангард» в Ялте рухнул строительный кран
В социальной сети Facebook один из общественников написал, а также прикрепил фотографию строительного крана, который упал на стадионе «Авангард» в Ялте.
А конкретнее, в том месте, где сейчас устанавливают ледовый каток.
- Упал автокран, который должен был устанавливать конструкцию для ледового катка. Счастье, что в это время рядом не было детей (тренировки здесь проходят постоянно)! Были нарушены правила техники безопасности, и, как водится, документы на установку обещали сделать задним числом. Мы ждем от прокурора Ялты и начальника полиции беспристрастного расследования происшествия и наказания виновных, - написал Сергей Сардыко.
Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе администрации Ялты, утром при погрузке металлоконструкций крановщик не рассчитал вес, наклонился вред, стал на стрелку.
- Сразу, в течение нескольких минут, подъехал второй кран сразу его поднял. Пострадавших нет, - объяснили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU