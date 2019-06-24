2019-06-24T17:31:09+03:00
Общество

На стадионе «Авангард» в Ялте рухнул строительный кран

Оказалось, что на объекте произошла нештатная ситуация
Александра КОРШУНОВА
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К счастью, никто не пострадал. Фото: Сергей СардыкоК счастью, никто не пострадал. Фото: Сергей Сардыко
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В социальной сети Facebook один из общественников написал, а также прикрепил фотографию строительного крана, который упал на стадионе «Авангард» в Ялте.

А конкретнее, в том месте, где сейчас устанавливают ледовый каток.

- Упал автокран, который должен был устанавливать конструкцию для ледового катка. Счастье, что в это время рядом не было детей (тренировки здесь проходят постоянно)! Были нарушены правила техники безопасности, и, как водится, документы на установку обещали сделать задним числом. Мы ждем от прокурора Ялты и начальника полиции беспристрастного расследования происшествия и наказания виновных, - написал Сергей Сардыко.

Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе администрации Ялты, утром при погрузке металлоконструкций крановщик не рассчитал вес, наклонился вред, стал на стрелку.

- Сразу, в течение нескольких минут, подъехал второй кран сразу его поднял. Пострадавших нет, - объяснили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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