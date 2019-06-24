В Крыму проработают схему движения рядом с новым медцентром Семашко

СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-24T18:08:33+03:00

На территории самой больницы сделают много парковочных мест

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Министр строительства РК Михаил Храмов рассказал, что новый медицинский центр на Московском шоссе, под Симферополем, готов уже на 85 процентов.

Его планируют сдать в декабре 2019 года.

Кроме того, будут продуманы пути подъезда к новой больнице. Сейчас идет работа над схемой движения и съезда с шоссе.

- Парковочные места на территории предусмотрены с запасом, - отметил Храмов.

Но работы в центре еще хватает - там отсутствуют сети энергоснабжения, трансформаторы, не завершена укладка кабельных линий.

В больнице разместят 734 койки различных профилей, 16 лечебных отделений и поликлинику на 250 мест, передает «Крымская газета».

Интересно, что новый медцентр строят так, чтобы он смог выдержать землетрясение силой в 7 баллов. Больница будет одной из самых современных.

ИСТОЧНИК KP.RU