В Крыму проработают схему движения рядом с новым медцентром Семашко
Министр строительства РК Михаил Храмов рассказал, что новый медицинский центр на Московском шоссе, под Симферополем, готов уже на 85 процентов.
Его планируют сдать в декабре 2019 года.
Кроме того, будут продуманы пути подъезда к новой больнице. Сейчас идет работа над схемой движения и съезда с шоссе.
- Парковочные места на территории предусмотрены с запасом, - отметил Храмов.
Но работы в центре еще хватает - там отсутствуют сети энергоснабжения, трансформаторы, не завершена укладка кабельных линий.
В больнице разместят 734 койки различных профилей, 16 лечебных отделений и поликлинику на 250 мест, передает «Крымская газета».
Интересно, что новый медцентр строят так, чтобы он смог выдержать землетрясение силой в 7 баллов. Больница будет одной из самых современных.
ИСТОЧНИК KP.RU