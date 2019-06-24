2019-06-24T20:57:03+03:00
Общество

В Симферополе ищут владельцев никому не нужных ВАЗов и «Москвичей»

Владельцев просят обратиться в департамент административно-технического контроля администрации города
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба администрации СимферополяФото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе ищут владельцев одиннадцати бесхозных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Собственники транспортных средств устанавливаются в соответствии с постановлением администрации Симферополя «Об утверждении порядка выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозных транспортных средств на территории муниципального образования».

Так, в список бесхозных автомобилей попали: Citroen ВХ14RE красного цвета (п. Грэсовский, ул. Кржижановского, №1-№3), «ВАЗ 2101» бежевого цвета (ул. Кечкеметская, 1), «ВАЗ 2101» красного цвета (ул. Бориса Хохлова, 14), «ВАЗ 2101» голубого цвета (ул. Бориса Хохлова, 14), «Москвич АЗЛК» голубого цвета (ул. Мокроусова, 10А), «Москвич 412» голубого цвета (ул. Володарского, 20), Daewoo Lanos красного цвета (ул. Севастопольская, 22), «ВАЗ 2101» бежевого цвета (ул. Миллера в районе дома 58А), Citroen С4 красного цвета (ул. Залесская, 45), Ford красного цвета (ул. Ростовская, 14), «Таврия» красного цвета (ул. Туркенича, 17).

В департаменте развития городского хозяйства сообщили, что собственники авто могут отказаться от них в пользу города. Чтобы выразить свое желание и передать транспорт, нужно обратиться в департамент административно-технического контроля администрации.

Если собственников машин не найдут, их эвакуируют на специальную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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