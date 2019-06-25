2019-06-25T10:35:01+03:00
Экономика

Симферопольский аэропорт примет рекордное количество чартерных рейсов в этом сезоне

На них в Крым прибудут около 200 тысяч отдыхающих
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В Крым все чаще летают самолетамиВ Крым все чаще летают самолетамиФото: Анастасия ЖУКОВА
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Симферопольский международный аэропорт обслужит в этом сезоне 344 чартерных рейса. Это абсолютный рекорд в истории аэропорта - в прошлом сезоне таких рейсов было на треть меньше.

В частности, планируются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Уфы, Перми, Тюмени, Челябинска, Омска, Нижнего Новгорода и Самары.

На чартерах в Крым прибудет около 200 тысяч пассажиров, что тоже является рекордом для Симферопольского аэропорта. В прошлом году в Крым и обратно такие рейсы перевезли 151 тысячу человек.

- Увеличение чартерных рейсов свидетельствует не только о возрастающем спросе на организованный отдых в Крыму, но и о комфортных условиях, которые создаются в аэропорту для туроператоров, - отметил гендиректор воздушной гавани Евгений Плаксин

СПРАВКА КП

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет он входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и уже несколько лет обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

С 16 апреля 2018 года рейсы обслуживаются в новом современном аэровокзальном комплексе, построенном за 32 млрд рублей частных инвестиций. В этом летнем сезоне рейсы в аэропорт совершают 19 авиакомпаний по 56 направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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