В Крыму ищут пострадавших от действий педофила

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-25T17:24:12+03:00

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Следственный отдел города Красноперекопска расследует уголовное дело в отношении гражданина «Л». Он в мае 2019 года совершил особо тяжкое преступление «против половой неприкосновенности малолетних». Об этом сообщили в следственном органе.

ВАЖНО

Просим сообщить по телефонам 8-978-909-11-11, 8-3652-500-750, если вам известно что-либо о совершении данным гражданином иных преступлений.

Подозреваемый в преступлении. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК

ИСТОЧНИК KP.RU