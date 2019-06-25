В Крыму ищут пострадавших от действий педофила
Уже расследуется уголовное дело
Расследование уголовного дела продолжается
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Следственный отдел города Красноперекопска расследует уголовное дело в отношении гражданина «Л». Он в мае 2019 года совершил особо тяжкое преступление «против половой неприкосновенности малолетних». Об этом сообщили в следственном органе.
ВАЖНО
Просим сообщить по телефонам 8-978-909-11-11, 8-3652-500-750, если вам известно что-либо о совершении данным гражданином иных преступлений.
Подозреваемый в преступлении. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК
ИСТОЧНИК KP.RU