2019-06-25T18:10:53+03:00
Происшествия

В севастопольском онкодиспансере незаконно отменяли операции больным

Прокуратура провела проверку
Александра КОРШУНОВА
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Руководство должно устранить все нарушения. Фото: официальный сайт Заксобрания СевастополяРуководство должно устранить все нарушения. Фото: официальный сайт Заксобрания Севастополя
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После проведения прокуратурой проверки «Севастопольского городского онкологического диспансера имени Задорожного» стало известно, что там по непонятным причинам отменяли операции больным.

Установлено, что в марте 2019 запланировали проведение 10 операций, 7 из них отменили не по медицинским показаниям, а по причине организационного характера.

- Не проведение по неуважительным причинам запланированного хирургического вмешательства пациентам, обследованным в полном объеме, ущемляет их права при оказании медицинской помощи, - подчеркнули в прокуратуре Севастополя.

Кроме того, надзорное ведомство выявило факт необеспечения в достаточном количестве инвалида второй группы с онкологией лекарствами. Их должны были выдавать за счет средств бюджета.

По результатам проверки прокуратура вынесло руководству диспансера представления об устранении нарушений.

Рассмотрение документов находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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