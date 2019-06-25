В севастопольском онкодиспансере незаконно отменяли операции больным
После проведения прокуратурой проверки «Севастопольского городского онкологического диспансера имени Задорожного» стало известно, что там по непонятным причинам отменяли операции больным.
Установлено, что в марте 2019 запланировали проведение 10 операций, 7 из них отменили не по медицинским показаниям, а по причине организационного характера.
- Не проведение по неуважительным причинам запланированного хирургического вмешательства пациентам, обследованным в полном объеме, ущемляет их права при оказании медицинской помощи, - подчеркнули в прокуратуре Севастополя.
Кроме того, надзорное ведомство выявило факт необеспечения в достаточном количестве инвалида второй группы с онкологией лекарствами. Их должны были выдавать за счет средств бюджета.
По результатам проверки прокуратура вынесло руководству диспансера представления об устранении нарушений.
Рассмотрение документов находится на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU