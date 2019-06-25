2019-06-25T18:23:02+03:00
Общество

Больше четырех тысяч наркозависимых людей живут в Крыму

Эти цифры держаться в регионе на протяжении последних лет
Александра КОРШУНОВА
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Это данные на 1 апреля 2019 годаЭто данные на 1 апреля 2019 годаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Крыму на 1 апреля 2019 года насчитывается больше четырех тысяч граждан, которые живут с диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотиков». Как рассказала главный внештатный психиатр-нарколог минздрава РК, заместитель главного врача по медицинской части Крымского научно-практического центра наркологии Марина Шоренко, есть еще такая категория людей, которая принимает какие-то наркотические средства без назначения врача.

- Лица, которые употребляют какие-то наркотические средства без назначения врача и без сформированного наркологического заболевания, то есть у них еще нет синдрома зависимости, а пока только некоторые последствия. Таких людей в Крыму больше пяти тысяч, - добавила Шоренко, передает «КИА».

Эти цифры держаться в регионе последние 3,5 года.

Она добавила, что есть и те люди, которые зависимы, но не обратились к специалистам. С такой категорией стараются работать через СМИ и во взаимодействии с другими органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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