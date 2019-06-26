В Красноперекопске двое друзей украли почти 700 метров интернет-кабеля

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-26T09:23:14+03:00

Парням грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Они причинили ущерб предприятию на 60 тысяч рублей

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В отдел полиции в Красноперекопске обратились представители частного предприятия, которое предоставляет услуги интернет-связи. Они попросили найти преступника, который на протяжении двух недель украл 665 метро кабеля.

Как отметили в МВД по РК, предприятию причинен ущерб на 60 тысяч рублей.

Участковым удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались двое 19-летних друзей, которые ранее не были судимы.

- В ночное время суток друзья детства с помощью плоскогубцев срезали медный кабель, по которому подается сигнал «Интернет» в квартиры местных жителей. Установлена причастность фигурантов к совершению 18 краж медного кабеля, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы сроком на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU