В Красноперекопске двое друзей украли почти 700 метров интернет-кабеля
В отдел полиции в Красноперекопске обратились представители частного предприятия, которое предоставляет услуги интернет-связи. Они попросили найти преступника, который на протяжении двух недель украл 665 метро кабеля.
Как отметили в МВД по РК, предприятию причинен ущерб на 60 тысяч рублей.
Участковым удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались двое 19-летних друзей, которые ранее не были судимы.
- В ночное время суток друзья детства с помощью плоскогубцев срезали медный кабель, по которому подается сигнал «Интернет» в квартиры местных жителей. Установлена причастность фигурантов к совершению 18 краж медного кабеля, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы сроком на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU