В Севастополе расширят список граждан, имеющих право на бесплатный проезд

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-26T13:59:29+03:00

Соответствующий закон уже принят в первом чтении

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Заксобрание города Севастополя единогласно приняло в первом чтении закон о дополнении списка категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

- Мы предлагаем дополнить перечень категорий граждан, которым предоставляется бесплатный проезд, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - сообщила председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова

Однако прокурор Севастополя Марк Большедворский уточнил, что законопроект не учитывает последних изменений федерального законодательства о наделении отдельных категорий граждан правом на бесплатный проезд.

Законопроект был принят в первом чтении, правки внесут до 2 июля, сообщает пресс - служба Законодательного собрания Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU