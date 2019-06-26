В Севастополе расширят список граждан, имеющих право на бесплатный проезд
Заксобрание города Севастополя единогласно приняло в первом чтении закон о дополнении списка категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
- Мы предлагаем дополнить перечень категорий граждан, которым предоставляется бесплатный проезд, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - сообщила председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова
Однако прокурор Севастополя Марк Большедворский уточнил, что законопроект не учитывает последних изменений федерального законодательства о наделении отдельных категорий граждан правом на бесплатный проезд.
Законопроект был принят в первом чтении, правки внесут до 2 июля, сообщает пресс - служба Законодательного собрания Севастополя.
ИСТОЧНИК KP.RU