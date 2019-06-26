2019-06-26T16:59:52+03:00
Общество

Поторопитесь увидеть: В Никитском ботсаду впервые за 48 лет расцвела агава

Цветение продлится два-три месяца, а потом растение умрет
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Соцветия агавы довольно необычны. Фото: пресс - служба Никитского ботанического садаСоцветия агавы довольно необычны. Фото: пресс - служба Никитского ботанического сада
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В Никитском ботаническом саду зацвели сразу четыре агавы. Уникальность данного события в том, что в условиях ЮБК агава цветет всего один раз в жизни. В этот раз цветения одной из агав пришлось ждать 46 лет.

- В Никитском саду растут экземпляры агавы американской с листьями золотисто-окаймлёнными — это форма «Aureo-marginatus». Обычно агавы зацветают на 6-10-20 году жизни. Наша красавица и гордость готовилась к этому событию в тепличных условиях 46 лет, - рассказывает старейший работник сада, специалист отдела дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Ольга Гончарова.

В пресс - службе ботанического сада также добавили, что сразу же после цветения растение отмирает, образуя при этом многочисленную корневищную поросль, так что всем, кто хочет увидеть необычные соцветия агавы нужно поторопиться: цветение продолжается около двух месяцев и закончится к началу сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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