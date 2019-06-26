В Кировском районе Крыма горело поле пшеницы
Возле села Партизаны Кировского района горело поле пшеницы.
Сообщение о ЧП спасатели получили в 14.10 сегодня, в среду, 26 июня. На место сразу выехали сотрудники пожарной части. Приехали - и сразу увидели полыхающее поле, огонь мог перекинуться на соседние сельскохозяйственные угодья.
- Распространению огня способствовала жаркая погода и порывистый ветер. Сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Помощь оказали местные жители, которые с помощью специализированной техники произвели опашку поля пшеницы, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Огонь охватил 1 гектар поля. Ликвидировали его в течение часа. Причины пожара выяснят эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU