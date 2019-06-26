В Крыму запретили шуметь в обеденное время

СЕГОДНЯ 18:11 2019-06-26T18:11:16+03:00

В Крыму запретят шуметь в обеденные часы и по утрам в выходные Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

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Новые правила соблюдения тишины приняли в Крыму: теперь шуметь и нарушать покой граждан нельзя в обеденное время, с 13.00 до 14.00. Кроме того, теперь нельзя будет нарушать тишину с 22.00 вечера до 8.00 утра.

- С целью защиты прав, свобод и законных интересов граждан, учитывая неоднократные обращения граждан и практику субъектов Российской Федерации, предлагается предусмотреть норму, запрещающую совершение действий, сопровождаемых звуковым воздействием, с 22.00 до 8.00, а также в дневное время с 13.00 до 14.00, - сообщил спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Также в пресс-службе госсовета отметили, что жителям многоквартирных домов дополнительно запретят шуметь 8 часов до 10 часов в выходные и праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU