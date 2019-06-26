Керченский металлургический завод продадут с молотка

26 Июнь 23:42 2019-06-26T23:42:10+03:00

Приватизация назначена уже на 2019 год

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Керченский металлургический завод, который на сегодняшний день является госпредприятием, отдадут в частные руки. Соответствующее постановление одобрили депутаты Госсовета Крыма на последнем заседании.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, приватизация планируется уже в 2019 году.

На заводе сейчас числится почти 1,5 тысячи работников, балансовая стоимость оценивается в 1,5 миллиарда.

Госпредприятие создали на основе двух украинских заводов - Керченского стрелочного завода и Керченского металлургического комбината. Их мощности позволяют производить до 30 тысяч тонн стального и чугунного литья, 3,6 млн листов декалькомании, 25 тысяч тонн посуды, более 4 тысяч комплектов стрелочных переводов. Керченский стрелочный завод ранее снабжал "Укрзализныцю" стрелочными переводами и вагонным литьем.

ИСТОЧНИК KP.RU