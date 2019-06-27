В Бахчисарайском районе отремонтируют 11 км дороги

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-27T09:56:01+03:00

Новый асфальт появится на участке от села Танковое до Оборонного

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Ремонт запланирован в рамках национального проекта. Подрядчик уже вывел технику на объект.

Сейчас дорожники снимают верхний слой асфальта. По контракту, участок трассы Танковое – Оборонное должен быть готов к декабрю 2019 года. За эти полгода подрядчик укрепит обочины, сделает заездные карманы, заменит бортовые камни. На финальном этапе дорожники залакируют это верхним слоем асфальта толщиной 5 см.

На дороге также появится новый остановочный павильон, а для повышения уровня безопасности здесь установят светофоры и обустроят тротуары.

- После завершения ремонта дорожники нанесут разметку и установят дорожные знаки, - рассказали ранее в пресс-службе Минтранса РК.

Ремонт 11-ти километрового участка подрядчик ООО «Дорожник» выполнит более чем за 155 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU