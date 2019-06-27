2019-06-27T10:57:39+03:00
Общество

Восстановление кинотеатра «Родина» в Балаклаве начнется в начале 2020 года

После ремонта появятся два кинозала: один внутри здания, другой – под открытым небом
Олег МЫЛЬНИКОВ
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"Родина" - один из старейших кинотеатров, построенный в 1910 году. Фото пресс-службы Правительства Севастополя."Родина" - один из старейших кинотеатров, построенный в 1910 году. Фото пресс-службы Правительства Севастополя.
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Строителям предстоит много работы. Власти Севастополя обещают, что облик кинотеатра будет сохранен. Сроки сдачи кинотеатра, правда, не оговариваются.

- Ремонт и реставрация кинотеатра начнется в начале следующего года. При проведении работ будут сохранены архитектурный облик и функциональное назначение кинотеатра «Родина», – сообщил замдиректора Департамента капстроительства Севастополя Даниил Кирилкин.

Зданию предстоят противоаварийные работы: подрядчик усилит грунт, а также основания и стены первого этажа. Строители расчистят фасады, заменят балки перекрытия и конструкции полов.

- Для организации просмотров киносеансов проектом предусмотрено устройство двух кинозалов: один внутри здания, другой – под открытым небом во внутреннем дворе здания, там, где он располагался исторически, – добавил Даниил Кирилкин.

В планах также воссоздать пристроенные в позднее время части здания, наружные лестницы и утраченные архитектурные элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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