Восстановление кинотеатра «Родина» в Балаклаве начнется в начале 2020 года
Строителям предстоит много работы. Власти Севастополя обещают, что облик кинотеатра будет сохранен. Сроки сдачи кинотеатра, правда, не оговариваются.
- Ремонт и реставрация кинотеатра начнется в начале следующего года. При проведении работ будут сохранены архитектурный облик и функциональное назначение кинотеатра «Родина», – сообщил замдиректора Департамента капстроительства Севастополя Даниил Кирилкин.
Зданию предстоят противоаварийные работы: подрядчик усилит грунт, а также основания и стены первого этажа. Строители расчистят фасады, заменят балки перекрытия и конструкции полов.
- Для организации просмотров киносеансов проектом предусмотрено устройство двух кинозалов: один внутри здания, другой – под открытым небом во внутреннем дворе здания, там, где он располагался исторически, – добавил Даниил Кирилкин.
В планах также воссоздать пристроенные в позднее время части здания, наружные лестницы и утраченные архитектурные элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU