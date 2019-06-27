В Ялте завели уголовное дело на бывшего судебного пристава

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-27T14:53:39+03:00

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В Ялте вскрылся факт злоупотребления полномочиями судебным приставом-исполнителем. Во время служебной проверки выяснилось, что сотрудник УФССП незаконно закрывал исполнительные производства якобы в связи с невозможностью установить местонахождения должников и принадлежащего им имущества.

- В отношении бывшего государственного служащего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и 6 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ "Служебный подлог", - сообщили в пресс -службе УФССП РФ по Республике Крым.

По мнению следователей, пристав не появлялся по адресам проживания должников, а также составлял акты исполнительных действий с выдуманными данными понятых., также сообщили в ведомстве. Теперь госслужашему грозит наказание, вплоть до реального тюремного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU