2019-06-27T14:53:39+03:00
Происшествия

В Ялте завели уголовное дело на бывшего судебного пристава

Госслужащий злоупотреблял полномочиями
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
В Ялте на судебного пристава завели уголовное дело. Фото: Официальный сайт ФССПВ Ялте на судебного пристава завели уголовное дело. Фото: Официальный сайт ФССП
Изменить размер текста:

В Ялте вскрылся факт злоупотребления полномочиями судебным приставом-исполнителем. Во время служебной проверки выяснилось, что сотрудник УФССП незаконно закрывал исполнительные производства якобы в связи с невозможностью установить местонахождения должников и принадлежащего им имущества.

- В отношении бывшего государственного служащего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и 6 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ "Служебный подлог", - сообщили в пресс -службе УФССП РФ по Республике Крым.

По мнению следователей, пристав не появлялся по адресам проживания должников, а также составлял акты исполнительных действий с выдуманными данными понятых., также сообщили в ведомстве. Теперь госслужашему грозит наказание, вплоть до реального тюремного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Керчи назначен новый прокурор города
В минобразования объяснили, как школьник пронес «пистолет» на ЕГЭ в Керчи
От телефона до чугунной ванны: вор из Красноперекопска крал все, что плохо лежит
Грузовик наехал на полицейского в Белогорском районе
«Из каждого ящика патроны достаем!»: В квартире пиротехника-самоучки из Севастополя провели обыск
Восстановление кинотеатра «Родина» в Балаклаве начнется в начале 2020 года
В Бахчисарайском районе отремонтируют 11 км дороги
В Крыму за одни сутки утонули 2 человека
Керченских чиновников подозревают в причинении ущерба на 1,6 миллионов рублей
В Севастополе взорвали 50-килограммовую авиабомбу
Погода в Крыму 27 июня: без осадков и тепло до +32
Керченский металлургический завод продадут с молотка
14 крымских причалов реконструируют за 2,6 млрд рублей
В Симферополе 27 июня частично отключат свет на 10 улицах
Администрация Ялты начала проверку по факту установки забора с "колючкой" вдоль Южнобережного шоссе
В Крыму запретили шуметь в обеденное время
В Крыму на перевозку льготников тратят свыше 1 миллиарда рублей
Поторопитесь увидеть: В Никитском ботсаду впервые за 48 лет расцвела агава
В Кировском районе Крыма горело поле пшеницы
В Севастополе расширят список граждан, имеющих право на бесплатный проезд
Власти не будут привлекать саперов для обследования русла Салгира из-за найденного в реке снаряда