2019-06-27T17:57:23+03:00
Общество

В Керчи назначен новый прокурор города

До Крыма Дмитрий Викторов трудился в прокуратуре Новгородской области
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Дмитрий Викторов - прокурор горда Керчь. Фото с сайта прокуратуры Новгородской области.Дмитрий Викторов - прокурор горда Керчь. Фото с сайта прокуратуры Новгородской области.
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Приказом Генерального прокурора России старший советник юстиции Дмитрий Викторов назначен на должность прокурора Керчи.

- До назначения прокурором города Керчи Викторов трудился в должности Старорусского межрайонного прокурора Новгородской области, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В органах прокуратуры Викторов работает уже более 17-ти лет. Карьеру он начинал в качестве следователя Холмской межрайонной прокуратуры Новгородской области. В Крым 37-летний служащий перешел с должности Старорусского межрайонного прокурора, которую занимал 8 лет.

Викторов сменил на посту Андрея Травкина, который занимал должность прокурора Керчи на протяжении 5 лет. Травкин отправился на службу первым заместителем прокурора Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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