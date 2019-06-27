Деревья в Севастополе засыхают несмотря на миллионное финансирование

СЕГОДНЯ 19:57 2019-06-27T19:57:08+03:00

Вот так выглядят деревья у остановки "Парк Победы". Фото: ForPost

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В Севастополе выделят больше 1,5 миллиона рублей на полив городских зеленых насаждений. Об этом рассказали в департаменте городского хозяйства.

Около 5-6 раз в неделю поливается однолетняя цветочная рассада, с расчетом 15-20 литров на квадратный метр.

Те деревья и кустарники, которые высадили недавно, поливаются 1 раз в неделю по 50 литров на одно растение.

Газон, по нормам, должен поливаться пару раз в неделю также по 15-20 литров на квадратный метр.

Но, как рассказал представитель инициативной группы «Скверы Гавена» Ия Муравлянников, такие объемы предусмотрены для менее жарких регионов или в холодное время.

- Если дерево посажено в ноябре - феврале, то его, действительно, можно поливать раз в неделю. Однако на деле посадкой растений занимаются в мае и июне, в этот жаркий период им сложнее прижиться, и требуется больше воды, - подчеркнул он, передает ForPost.

ИСТОЧНИК KP.RU