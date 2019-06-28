В Крыму госсобственность пустят с молотка

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-28T19:26:18+03:00

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В Крыму планируется открытый аукцион государственной недвижимости.С молотка уйдет собственность компании "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым".

- Некоторые объекты государственной собственности Республики Крым планируются к отчуждению путем проведения аукционов, открытых по составу участников и форме подачи предложений, - сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений республики.

В министерстве отметили, что к продаже планируется такие лоты как Дом Быта в поселке Ленино Ленинского района Крыма, несколько зданий в Алуште на улице Красноармейской, а так же помещение базы отдыха "Пролив" в Керчи.

Кроме того, планируется продажа множества нежилых объектов в разных городах Крыма , среди которых есть даже несколько заправочных станций. С полным списком Минимущества предлагает ознакомиться на сайте "Распорядительной дирекции".

ИСТОЧНИК KP.RU