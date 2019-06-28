2019-06-28T19:26:18+03:00
Общество

В Крыму госсобственность пустят с молотка

Планируется продажа нескольких объектов недвижимости
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Государственную недвижимость выставили на аукцион в КрымуГосударственную недвижимость выставили на аукцион в КрымуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Крыму планируется открытый аукцион государственной недвижимости.С молотка уйдет собственность компании "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым".

- Некоторые объекты государственной собственности Республики Крым планируются к отчуждению путем проведения аукционов, открытых по составу участников и форме подачи предложений, - сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений республики.

В министерстве отметили, что к продаже планируется такие лоты как Дом Быта в поселке Ленино Ленинского района Крыма, несколько зданий в Алуште на улице Красноармейской, а так же помещение базы отдыха "Пролив" в Керчи.

Кроме того, планируется продажа множества нежилых объектов в разных городах Крыма , среди которых есть даже несколько заправочных станций. С полным списком Минимущества предлагает ознакомиться на сайте "Распорядительной дирекции".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Угрожали расправой, избивали и требовали передать 300 тысяч рублей : На скамью подсудимых сядут 3 жителей Севастополя
Севастопольцев попросили заплатить за газ, которого нет
"Занять мое место на парковке не хотите? За денежку!": На Южном берегу Крыма появился новый способ заработка на туристах
Крымских водителей-хамов занесут на доску позора
Ущерб от незаконных казино в Керчи составил 1,5 миллиона рублей
В Керчи толпа подростков избила 14-летнюю девочку, школьница попала в больницу
Психолог о школьнике, пришедшем на ЕГЭ с «пистолетом»: Система экзаменов может привести к агрессии и аффекту
«В центре Ялты бегают зайцы-побегайцы»: Пользователи соцсети живо обсуждают видео с Южного берега Крыма
В Севастополе городской водоканал загрязняет главную бухту города
До Нового Года в Симферополе откроют 6 новых кинозалов за 32 миллиона рублей
В Феодосии байкер столкнулся с грузовиком и погиб
«Сними наушники! Убери телефон!»: В Севастополе перед пешеходными «зебрами» нанесли надписи-«светлячки»
Крымчанина оштрафовали за унижение достоинства человека
Ливни, грозы, холодный циклон: прогноз погоды в Крыму на 28 июня
Власти Симферополя рассказали, сколько на маршрутах еще будут ездить старые автобусы
Куклачев: Когда Крым стал украинским, мне было невыносимо грустно, все разрушили
В Алуште местного жителя осудили за незаконную организацию прогулок на джипе
Деревья в Севастополе засыхают несмотря на миллионное финансирование
В Симферополе 28 июня частично отключат свет на 12 улицах и переулках
В Севастополе хотят восстановить утраченный барельеф Гарина-Михайловского
Корабли из Севастополя «Адмирал Макаров» и «Пытливый» провели учения на живучесть
В Керчи назначен новый прокурор города
В минобразования объяснили, как школьник пронес «пистолет» на ЕГЭ в Керчи