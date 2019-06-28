В Крыму госсобственность пустят с молотка
В Крыму планируется открытый аукцион государственной недвижимости.С молотка уйдет собственность компании "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым".
- Некоторые объекты государственной собственности Республики Крым планируются к отчуждению путем проведения аукционов, открытых по составу участников и форме подачи предложений, - сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений республики.
В министерстве отметили, что к продаже планируется такие лоты как Дом Быта в поселке Ленино Ленинского района Крыма, несколько зданий в Алуште на улице Красноармейской, а так же помещение базы отдыха "Пролив" в Керчи.
Кроме того, планируется продажа множества нежилых объектов в разных городах Крыма , среди которых есть даже несколько заправочных станций. С полным списком Минимущества предлагает ознакомиться на сайте "Распорядительной дирекции".
ИСТОЧНИК KP.RU