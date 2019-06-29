Крупнейший интернет-сервис по поиску билетов закрыл перелеты в Крым
Одна из крупнейших поисковых систем авиабилетов Skyscanner закрыла свой сервис для перелетов в Крым.
С утра 28 июня пользователи не могут увидеть текущие рейсы и забронировать билеты из любого города России в Симферополь. При выборе маршрута из российского города в Симферополь на любую дату поисковая система Skyscanner не находит свободных авиабилетов
При этом сайты других крупных поисковых сервисов - например, Aviasales, Momondo, Kayak, без проблем отображают рейсы и авиабилеты из России в Крым
По данным газеты «Коммерсант», Skyscanner закрыл доступ к к перелетам в Крым из-за санкций Запада, которые запрещают иностранным компаниям работу с полуостровом. По другим источникам издания, произошел технический сбой в системе.
Никаких официальных комментариев от компании по данному вопросу пока не поступало.
СПРАВКА «КП»
Skyscanner - система веб-поиска информации о воздушных перевозках, которая позволяет пользователям просматривать информацию об авиарейсах. Система Работает на 30 языках, в том числе русском. Штаб-квартира сервиса располагается в Эдинбурге, Шотландия.
ИСТОЧНИК KP.RU