Крупнейший интернет-сервис по поиску билетов закрыл перелеты в Крым

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-29T12:25:08+03:00

По данным СМИ, это может быть связано с санкциями Запада

Изменить размер текста: A A

Одна из крупнейших поисковых систем авиабилетов Skyscanner закрыла свой сервис для перелетов в Крым.

С утра 28 июня пользователи не могут увидеть текущие рейсы и забронировать билеты из любого города России в Симферополь. При выборе маршрута из российского города в Симферополь на любую дату поисковая система Skyscanner не находит свободных авиабилетов

При этом сайты других крупных поисковых сервисов - например, Aviasales, Momondo, Kayak, без проблем отображают рейсы и авиабилеты из России в Крым

По данным газеты «Коммерсант», Skyscanner закрыл доступ к к перелетам в Крым из-за санкций Запада, которые запрещают иностранным компаниям работу с полуостровом. По другим источникам издания, произошел технический сбой в системе.

Никаких официальных комментариев от компании по данному вопросу пока не поступало.

СПРАВКА «КП»

Skyscanner - система веб-поиска информации о воздушных перевозках, которая позволяет пользователям просматривать информацию об авиарейсах. Система Работает на 30 языках, в том числе русском. Штаб-квартира сервиса располагается в Эдинбурге, Шотландия.

ИСТОЧНИК KP.RU