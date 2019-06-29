Аксенов пригрозил уволить по статье директора «Крымавтотранса»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-29T14:37:50+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил уволить руководителя «Крымавтотранса» Игоря Коробчука, если водители автобусов на междугородних рейсах будут и дальше подсаживать безбилетников за автостанциями.

- Я лично предупреждаю директора «Крымавтотранса» в последний раз: если хоть раз еще будет замечено, что возле автостанции в Симферополе подсаживают людей без билет,. не через кассу, директор немедленно будет уволен, причем по статье, - подчеркнул глава Крыма на выездном заседании правительства в Джанкое.

Как известно, на автостанциях почти всех городов Крыма распространена практика, когда водитель подбирает безбилетных пассажиров через несколько десятков метров после станции, а те в свою очередь платят за проезд водителю наличными — в обход кассы.

Сергей Аксенов добавил, что у жителей Джанкоя есть много претензий к местным перевозчикам: это старый подвижной состав, хамство водителей, неудовлетворительной состояние салона и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU