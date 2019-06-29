2019-06-29T17:49:56+03:00
Общество

Крымская таможня предупредила о возможных сбоях в оформлении транспорта

Это связано с техническими работами по обслуживанию серверов
Степан ОСТИНОВ
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В крымской таможне предупредили, что в ночь на 1 июля в автомобильных пунктах пропуска пройдут технические работы по обслуживанию местных серверов — из-за этого возможны перебои в оформлении транспорта, следующего через границу.

- При проведении регламентных работ с 00:00 до 04:00 часов 1 июля 2019 года возможна полная остановка информационно-коммуникационного оборудования таможенного органа, которая может повлиять на возможность оформления транспортных средств, - сообщает пресс-служба крымской таможни.

Технические работы будут вестись на трех пунктах пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

При этом пешеходы с личными вещами в это время смогут пересекать кордон в обоих направлениях в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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