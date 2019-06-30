В Симферополе возобновят работу три троллейбусных маршрута
В Симферополе к декабрю возобновят работу три троллейбусных маршрута. Это №12 «Новоромановка – Автовокзал», №13 «Загородный – пл. Московская» и маршрут №14 «Марьино – Глинки».
На них задействуют около 20 единиц техники.
Напомним, в крымской столице после некоторого перерыва начал работать троллейбус №11 «Заводское – ГРЭС». Это стало возможным благодаря работе учебного комбината предприятия по подготовке водителей троллейбусов.
Также возобновлено движение экспресс-маршрута №20, следующего по маршруту «Новый терминал Международного аэропорта Симферополь – Железнодорожный вокзал», - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.
Кстати, на сегодня услугами крымских троллейбусов пользуется в среднем 80 тысяч пассажиров в сутки. Каждый день на линии выходят больше 150 машин. Но в ближайшее время парку предприятия потребуется обновление, ведь подходит к концу десятилетний срок эксплуатации троллейбусов марки «Богдан».
ИСТОЧНИК KP.RU