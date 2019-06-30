2019-06-30T11:48:43+03:00
Общество

В Симферополе возобновят работу три троллейбусных маршрута

На них задействуют 20 единиц техники
Александра КОРШУНОВА
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В ближайшее время предприятию потребуется замена подвижного состава. Фото: пресс-служба Минтранса РКВ ближайшее время предприятию потребуется замена подвижного состава. Фото: пресс-служба Минтранса РК
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В Симферополе к декабрю возобновят работу три троллейбусных маршрута. Это №12 «Новоромановка – Автовокзал», №13 «Загородный – пл. Московская» и маршрут №14 «Марьино – Глинки».

На них задействуют около 20 единиц техники.

Напомним, в крымской столице после некоторого перерыва начал работать троллейбус №11 «Заводское – ГРЭС». Это стало возможным благодаря работе учебного комбината предприятия по подготовке водителей троллейбусов.

Также возобновлено движение экспресс-маршрута №20, следующего по маршруту «Новый терминал Международного аэропорта Симферополь – Железнодорожный вокзал», - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

Кстати, на сегодня услугами крымских троллейбусов пользуется в среднем 80 тысяч пассажиров в сутки. Каждый день на линии выходят больше 150 машин. Но в ближайшее время парку предприятия потребуется обновление, ведь подходит к концу десятилетний срок эксплуатации троллейбусов марки «Богдан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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