2019-06-30T14:26:08+03:00
Происшествия

У берегов Феодосии утонула женщина

Ее достали из воды в бессознательном состоянии
Александра КОРШУНОВА
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Спасатели просят соблюдать необходимые меры безопасности на водеСпасатели просят соблюдать необходимые меры безопасности на водеФото: "КП" Архив
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Днем в субботу, 29 июня, на набережной Десантников в Феодосии на берег неизвестный мужчина вытащил 35-летнюю женщину, которая находилась в бессознательном состоянии.

Бригада «скорой помощи», которая выехала на место, констатировала ее смерть.

После, в этот же день, но вечером спасателям поступила информация, что из поселка Новофедоровка, в реанимационное отделение Сакской больницы доставили мужчину после утопления.

- Пострадавший находится в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

- купайтесь только в разрешенных местах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;

- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;

- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва;

- следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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