2019-06-30T17:40:52+03:00
Общество

За неделю спасатели ликвидировали в Крыму 127 пожаров

Также сотрудники МЧС привлекались для помощи в ДТП
Александра КОРШУНОВА
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В МЧС просят соблюдать необходимые правила безопасности. Фото: пресс-служба МЧС РКВ МЧС просят соблюдать необходимые правила безопасности. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Крыму за прошедшую неделю спасатели ликвидировали 127 пожаров. А еще 25 раз сотрудники чрезвычайного ведомства привлекались к ликвидации последствий ДТП.

- За отчетный период было ликвидировано 127 пожаров. В горно-лесной зоне проведено 4 поисково-спасательные операции. На водных объектах полуострова зафиксировано 9 происшествий, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Правила пожарной безопасности:

- Не используйте электроприборы кустарного производства и ветхую электропроводку.

- Не перегружайте электросети - не включайте в одну розетку несколько электроприборов.

- Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, в том числе и обогревательные приборы. Не устанавливайте их вблизи легковоспламеняющихся предметов.

- Строго соблюдайте правила пожарной безопасности при курении. Не курите в постели.

- Не оставляйте детей без присмотра. Напомните им об элементарных правилах пожарной безопасности. Держите в недосягаемости огнеопасные предметы.

- Тем, кто пользуется печами нужно помнить, что причинами пожаров, как правило, являются, трещины в кирпичной кладке дымовых труб в результате перекала стенок от сгорания скапливающейся в дымоходах сажи.

- Не разводите костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.

- Не производите бесконтрольное сжигание мусора.

- Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

- Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.

- Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их не потушенными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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