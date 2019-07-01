В крепости Керчь нашли девять боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-01T13:56:02+03:00

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При обследовании крепости Керчь за последние сутки обнаружили девять взрывоопасных предметов.

- На данный момент сотрудники отряда центра «Лидер» уже обследовали 1,5 га прибрежной и открытой территории крепости, в результате чего обнаружили девять взрывоопасных предметов (с нарастающим итогом 205 боеприпасов времен ВОВ), - сообщил начальник главного управления МЧС по Республике Крым Александр Еремеев.

Отряд «Лидер» работает на территории крепости Керчь с 12 июня. Работы по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов ведут 25 специалистов. Среди них кинологи, пиротехники, водолазы, специалисты робототехнического управления, медицинский сотрудник, а также 4 единицы специализированной техники.

Крепость Керчь находится недалеко от Крымского моста. Специализированый отряд работает на объекте, чтобы сделать объект безопасным для туристов. Перед началом Великой Отечественной войны в крепости хранились большие запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и других боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU