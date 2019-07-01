С начала курортного сезона "единым" билетом в Крым воспользовались 70 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-01T14:27:26+03:00

Из них 48 тысяч ехали на полуостров Фото: "КП" Архив

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"Единым" билетом с начала курортного сезона в Крым и в обратном направлении воспользовались 70 тысяч пассажиров. Из них 48 тысяч ехали на полуостров, а почти 22 тысячи возвращались обратно.

- Самыми популярными городами среди гостей стали Евпатория, Феодосия, Ялта и Севастополь. На сегодняшний день с глубиной продажи до 30 сентября оформлено 268 669 проездных документов, - рассказали в пресс-службе Единой транспортной дирекции.

Перевозки по "единому" билету на полуостров и обратно осуществляются с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы.

Напомним, за пять лет по "единому" билету в Крыму приехали два миллиона пассажиров. Юбилейным, двухмиллионным пассажиром, стала Анастасия Петракова из Рязани.

Она путешествовала со своей семьей с пересадкой на железнодорожном вокзале в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU