2019-07-01T15:42:27+03:00
Происшествия

В Севастополе тепловоз наехал на 33-летнего мужчину: Он получил травмы

От столкновения пострадавшего отбросило в кювет
Александра КОРШУНОВА
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Полицейские начали расследование. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспортеПолицейские начали расследование. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
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Ночью в Крымскую транспортную полицию поступило сообщение о том, что тепловоз, который следовал в Инкерман, наехал на человека.

После опроса машиниста оказалось, что он много раз подавал сигналы, но человек, сидящий на рельсах, никак на них не реагировал.

От столкновения пострадавшего отбросило в кювет.

Оказалось, что он живет в Севастополе. С места происшествия его доставили в ближайшую больницу.

- Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма позвоночника, тупая травма живота, травма костей таза, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

После окончания расследования крымские полицейские вынесут процессуальное решение.

Кстати, с начала 2019 года от разных происшествий на транспорте погибли 4 человека, а еще 5 получили тяжелые травмы и увечья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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