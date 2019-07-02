В Евпатории открылся масштабный театральный фестиваль «Земля. Театр. Дети»
В Евпатории торжественно открылся театральный фестиваль «Земля. Театр. Дети».
В 24 раз на сцену международного центра театрального искусства «Золотой Ключик» поднялись гости из Санкт-Петербурга, Новокуйбышевска, Луганска, Севастополя, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Литвы и Эстонии.
- Вы преодолели длинный путь и вот вы здесь, с нами. Любовь к театру - вот, что нас всегда объединяло! - такими словами открыла его основатель Нина Пермякова.
Ребята с нетерпением ждут момента, когда они смогут выйти на сцену и показать свои таланты.
- Классно, весело, драйвово! - делится эмоциями Никита из Кабардино-Балкарской Республики.
- Атмосфера детства. Сюда я приезжаю уже 5 год. И все с большим, и большим удовольствием! - Анна из Таллина вместе со своим театром привезли спектакль «Легкое дыхание».
Зрители съехались в Евпаторию со всего Крыма. Например, жительница Симферополя Ирина привезла на фестиваль маленькую дочь Арину, чтобы познакомить ее с театральным искусством.
- Особенно интересно посмотреть спектакли Литвы, их менталитет, культуру, понять их быт, - рассказала Ирина КП-Крым.
В Евпатории постановки будут идти до 7 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU