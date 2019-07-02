В Евпатории открылся масштабный театральный фестиваль «Земля. Театр. Дети»

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-02T08:22:47+03:00

В Крым приехали артисты не только из разных городов России, но и из Литвы и Эстонии [фото]

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В Евпатории торжественно открылся театральный фестиваль «Земля. Театр. Дети».

В 24 раз на сцену международного центра театрального искусства «Золотой Ключик» поднялись гости из Санкт-Петербурга, Новокуйбышевска, Луганска, Севастополя, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Литвы и Эстонии.

- Вы преодолели длинный путь и вот вы здесь, с нами. Любовь к театру - вот, что нас всегда объединяло! - такими словами открыла его основатель Нина Пермякова.

Ребята с нетерпением ждут момента, когда они смогут выйти на сцену и показать свои таланты.

- Классно, весело, драйвово! - делится эмоциями Никита из Кабардино-Балкарской Республики.

- Атмосфера детства. Сюда я приезжаю уже 5 год. И все с большим, и большим удовольствием! - Анна из Таллина вместе со своим театром привезли спектакль «Легкое дыхание».

Зрители съехались в Евпаторию со всего Крыма. Например, жительница Симферополя Ирина привезла на фестиваль маленькую дочь Арину, чтобы познакомить ее с театральным искусством.

- Особенно интересно посмотреть спектакли Литвы, их менталитет, культуру, понять их быт, - рассказала Ирина КП-Крым.

В Евпатории постановки будут идти до 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU