В Судаке яхта «Романтика» села на мель

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-02T09:38:23+03:00

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Вечером 1 июля спасателям поступила информация о том, что в районе бухты Капсель, под Судаком, перевернулось легкомоторное судно.

Для помощи на место выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Оказалось, что на расстоянии 200 метров от берега на мель села парусно-моторная яхта «Романтика». Водоизмещение которой составляет 6 тонн.

Видимых повреждений судна не было, а владелец – житель Севастополя от эвакуации отказался.

В медицинской помощи он также не нуждался.

- Сегодня утром начаты работы по снятию судна с мели. По состоянию на 08:00 к месту направлена группа водолазов в составе 3-х человек для проведения подводных обследований на предмет повреждений судна с целью дальнейшего принятия решений по оказанию помощи, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

К работам привлечено еще одно судно «Виктория».

ИСТОЧНИК KP.RU