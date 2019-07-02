2019-07-02T09:38:23+03:00
Общество

В Судаке яхта «Романтика» села на мель

Владелец судна не пострадал
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
На помощь выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РКНа помощь выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РК
Изменить размер текста:

Вечером 1 июля спасателям поступила информация о том, что в районе бухты Капсель, под Судаком, перевернулось легкомоторное судно.

Для помощи на место выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Оказалось, что на расстоянии 200 метров от берега на мель села парусно-моторная яхта «Романтика». Водоизмещение которой составляет 6 тонн.

Видимых повреждений судна не было, а владелец – житель Севастополя от эвакуации отказался.

В медицинской помощи он также не нуждался.

- Сегодня утром начаты работы по снятию судна с мели. По состоянию на 08:00 к месту направлена группа водолазов в составе 3-х человек для проведения подводных обследований на предмет повреждений судна с целью дальнейшего принятия решений по оказанию помощи, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

К работам привлечено еще одно судно «Виктория».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«В античных декорациях»: В аэропорту «Симферополь» туристы смогут окунуться во времена Боспорского царства
Эвакуаторы начали собирать машины по дворам Ялты: Соцсети взволнованы видео с ЮБК
В Евпатории открылся масштабный театральный фестиваль «Земля. Театр. Дети»
Погода в Крыму на 2 июля: Штормовое предупреждение, жара
В Симферополе 2 июля частично отключат свет на 25 улицах и переулках
В Крыму завели 300 уголовных дел на алиментщиков
В Симферополе сутенеру дали 10 лет тюрьмы
На набережной реки Салгир в Симферополе начали укладывать новую плитку
В Крыму уберут заборы на побережье в Керчи и Судаке
На «Театральную улицу» в Севастополе приедут артисты из Москвы и Санкт-Петербурга
Из-за вспышки кори в симферопольском СИЗО объявили карантин
В Севастополе тепловоз наехал на 33-летнего мужчину: Он получил травмы
За первый месяц лета по Крымскому мосту проехали полмиллиона автомобилей
С начала курортного сезона "единым" билетом в Крым воспользовались 70 тысяч человек
В крепости Керчь нашли девять боеприпасов времен войны
В Крыму за сутки ликвидировали 10 пожаров
За продажу марихуаны житель Джанкоя сядет в тюрьму на два года
На выходных над Крымом кружил американский беспилотник
Парящие в небе: В аэропорту «Симферополь» прошел летний споттинг
В Севастополе украли пульты управления от дорожных катков за 600 тысяч рублей
Погода в Крыму на 1 июля: ветер и тепло до + 28