В Черноморском районе Крыма спасатели не дали утонуть москвичу

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-02T13:48:49+03:00

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2 июля в 10.15 утра крымским спасателям пришло сообщение, что в районе около урочища Беляус Черноморского района мужчину уносит в открытое море. Так как своими силами выплыть мужчина не мог требовалась срочная помощь.

- К месту происшествия немедленно были направлены сотрудники Черноморского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе 3-х человек и 2-х единиц техники, а также специалисты ГИМС, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Установили и личность пострадавшего - им оказался житель Москвы 1986 года рождения. Мужчину удалось спасти, его обнаружили его в 800 метрах от берега. На моторной лодке его доставили на берег.

От медицинской помощи москвич отказался. Сотрудники "КРЫМ - СПАС" провели с мужчиной беседу о правилах безопасности на воде, попросив в дальнейшем трезво оценивать свои силы.

Также в ведомстве напомнили, что в случае любой чрезвычайной ситуации на воде следует немедленно звонить по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU